Thomas Meunier, désormais titulaire : "Timothy était là parce qu'il le méritait, c'est désolant"

C'est le point noir d'un match idéal : Timothy Castagne s'est blessé et son Euro 2020 est terminé. Thomas Meunier et rentré, et bien rentré, mais gardait un petit goût amer.

On s'y attendait un peu au vu de leurs courbes de forme respectives : Thomas Meunier a entamé cet Euro sur le banc, et Timothy Castagne était récompensé de sa progression par une place de titulaire. Mais le sort en décidera finalement autrement : après un lourd contact avec Daler Kuzyaev, Castagne sort blessé, victime d'une double fracture. Sa compétition est terminée.

J'ai directement demandé des nouvelles de Timothy

"Mon envie de jouer était là, et la dynamique de l'équipe était bonne au moment où je rentre, donc mon entrée n'est pas si difficile. Mais rentrer pour ces raisons, c'est désolant", regrette Thomas Meunier, auteur d'un but et d'un assist. "Timothy avait très bien préparé son Euro et s'il était là, c'est pour de bonnes raisons. Là, j'entends que son tournoi est terminé et c'est dur, il y a le côté émotionnel qui entre en jeu. J'ai directement demandé à la mi-temps ce qu'il en était", continue le latéral du Borussia Dortmund.

"C'est du football, mais il y a aussi la santé qui entre en jeu. L'arbitre a très bien géré la situation, Timothy a été rapidement pris en charge. Le cas d'Eriksen avant le match a peut-être rendu tout le monde très attentif", pointe Meunier. "Heureusement, on a un banc qui sait faire la différence, on ne devient pas n°1 mondiaux sans ça et on l'a encore prouvé".