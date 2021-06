 Denzel Dumfries savoure : "C'était un grand moment"

Auteur du but de la victoire dans les dernières minutes, le back droit a sauvé les Pays-Bas face à l'Ukraine (3-2) ce dimanche lors de la première journée du groupe C de l'Euro.

Nommé homme du match, Denzel Dumfries (25 ans, 20 sélections et 1 but) a savouré cette belle soirée. "Le meilleur match de ma carrière ? Non, je ne pense pas. J'ai terminé la partie d'une super manière avec ce but, mais je ne crois pas que j'ai réalisé ma meilleure performance. Par contre, jusqu'à maintenant, on peut dire qu'il s'agit de mon plus beau but (son seul en sélection, ndlr). Il a représenté un immense soulagement. C'était un grand moment. J'étais frustré parce que je voulais marquer en première période, donc c'était un grand soulagement d'avoir cette chance et de la terminer parfaitement", a confié le joueur du PSV Eindhoven pour l'UEFA.