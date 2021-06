La Slovaquie profite des maladresses polonaises

La Pologne affrontait la Slovaquie et s'est un peu sabordée elle-même pour son entrée dans le tournoi.

Dans un groupe où il y a l'Espagne et la Suède, la Pologne a certainement grillé un gros joker d'entrée de jeu contre la Slovaquie. Parfois absente des débats mais surtout des duels, l'équipe polonaise se tire une première balle dans le pied sur une action de Mak, qui dribble deux défenseurs statiques avant de frapper sur le poteau, le dos de Szczezny terminant le travail (0-1).

Le reste de la première période, ce sont des maladresses de la part des Polonais qui tentent de trouver le plus possible Robert Lewandowski dans le rectangle. Par contre, après la pause, tout change. Il ne faut que 50 secondes à Linetty pour égaliser, bien servi par Rybus (1-1).

Mais un joueur va se distinguer et pas de la bonne façon. Krychowiak, déjà averti, ne sait pas se retenir de faire une faute et d'être expulsé. Du coup, la Slovaquie revient dans le coup et prend même l'avantage sur un corner via Milan Skriniar (1-2).

Les Slovaques tiennent le coup jusque dans les dernières secondes et valident une victoire au courage... et en profitant des erreurs polonaises. Quand le malheur des uns fait le bonheur des autres.