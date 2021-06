Cristiano Ronaldo entre dans l'histoire de l'Euro

Titulaire ce mardi avec le Portugal lors du match d'ouverture du groupe F contre la Hongrie, l'attaquant de la Juventus est devenu le premier joueur de l'histoire à participer à cinq phases finales du Championnat d'Europe.

Cristiano Ronaldo (36 ans, 176 sélections et 104 buts) dispute ainsi officiellement ce tournoi pour la 5e fois de sa carrière. Il s'agit tout simplement d'un record dans l'histoire de cette compétition pour le Portugais, présent à l'occasion des éditions 2004, 2008, 2012, 2016 et donc 2020. Il a remporté le tournoi en 2016 et atteint la finale en 2004. Le Portugais peut également devenir le seul détenteur du record de buts marqués à l'Euro.

Auteur de neuf buts, il partage actuellement ce record avec Michel Platini.