Euro 2020: la chasse au record de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo n'aura qu'à monter sur la pelouse pour établir un premier record, mais il en aura au moins deux autres à chasser une fois sur les terrains de l'Euro.

Le Portugal, champion en titre, entame la défense de son titre ce mardi, à Budapest, contre la Hongrie. Et si l'unique objectif de Cristiano Ronaldo est de soulever à nouveau le trophée continental le 11 juillet prochain, il pourrait en profiter pour garnir sa collection de plusieurs nouveaux records.

Cinquième participation

Si Iker Casillas a, lui aussi, participé à cinq championnats d'Europe, il n'a pas toujours joué. Cristiano Ronaldo avait débuté son aventure européenne en 2004, à domicile, il a ensuite participé aux Euros 2008, 2012 et 2016. S'il joue contre la Hongrie, il deviendra le joueur qui a disputé le plus d'Euros.

Un dixième but pour effacer Platini?

Triple buteur sur la route du sacre portugais en 2016, CR7 en avait profité pour rejoindre Michel Platini en tête du classement historique des buteurs de la compétition (9). S'il trouve au moins une fois l'ouverture durant l'Euro 2020, il s'isolera en tête.

A cinq longueurs d'Ali Daei?

Ce record-là sera sans doute plus difficile à aller chercher, mais ce n'est pas impossible. Buteur contre Israël en préparation, CR7 avait inscrit le 104e but de sa carrière internationale. Il n'est plus qu'à cinq longueurs de l'Iranien Ali Daei qui détient depuis plus de 30 ans le record mondial du nombre de buts inscrits avec une sélection (109).