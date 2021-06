Amical : l'Union démarre bien sa préparation face à Mons

Les Unionistes affrontaient Mons (D3 ACFF) au Tondreau pour leur premier match de préparation.

L'Union Saint-Gilloise a déjà entamé sa préparation en vue de la nouvelle saison de Pro League. Ce mercredi, les Unionistes se déplaçaient au Tondreau pour affronter Mons (D3 ACFF).

Les hommes de Felice Mazzu se sont facilement imposés sur le score de 2-6 grâce à des buts de Cordero (7e), Undav (22e), Sigurdarson (47e et 81e) et Ziani (27e et 85e). Traoré et Cordaro furent les buteurs du côté montois.