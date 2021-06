Le moment ou jamais pour l'Ukraine

Séduisante, mais vaincue par les Pays-Bas, l'Ukraine doit rebondir contre la Macédoine du Nord.

L'Ukraine avait tenu la dragée haute aux Pays-Bas, lors de son match d'ouverture, mais avait fini par tomber, suite au troisième but néerlandais, inscrit par Dumphries à la 85e minute de jeu (3-2). Résultat des courses, les Ukrainiens pointent à la troisième place du groupe, derrière les Néerlandais et l'Autriche.

L'objectif est clair pour les Bleus et Jaunes: dompter la Macédoine du Nord, le petit poucet de l'Euro, et se relancer dans la course au huitième de finale, avant un duel probablement décisif contre l'Autriche. Roman Yaremchuk, passeur et buteur lors du match inaugural, et ses équipiers savent ce qu'il leur reste à faire.