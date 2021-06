Loïc Nego (ex-Rouche) avant d'affronter la France : "Il y aura de l'émotion"

Né à Paris et formé à Nantes, le joueur âgé de 30 ans (12 sélections et 2 buts) a représenté l'équipe de France en U16, U17, U19 et U20 avant de faire carrière en Hongrie puis d'être naturalisé hongrois en 2019.

Loïc Nego s’attend forcément à disputer une rencontre très particulière face à l'équipe de France samedi (15h) à l’Euro. "Je ne sais pas le décrire... exceptionnel. Être sur le terrain contre la France... Il faudra jouer, je vais rentrer sur le terrain, il y aura de l'émotion, mais une fois le coup de sifflet donné on oublie, et je vais me battre jusqu'à la fin", a promis l’ancien joueur de la Roma dans un entretien accordé à l’UEFA.

À Budapest, l'ancien joueur du Standard de Liège recroisera Antoine Griezmann et Wissam Ben Yedder, deux joueurs qu’il connaît bien. "Griezmann, on a remporté le championnat d'Europe (des U19 en 2010, ndlr). Ce sera spécial de le revoir, se dire qu'on sera l'un contre l'autre. On était en chambre ensemble, tout le temps ensemble. On a de beaux souvenirs, vécu de belles choses. Ben Yedder, avec qui j'ai grandi, on vient de la même banlieue, on se parle souvent. Il y aura des émotions, mais il faudra prendre du plaisir", a conclu le Franco-Hongrois.