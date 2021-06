Sous le coup de l'émotion, Neymar fond en larmes

L'attaquant du PSG a encore été dans tous les bons coups lors de la deuxième rencontre du Brésil face au Pérou (4-0) lors de la Copa America.

Excellent face au Venezuela lors du premier match du Brésil dans cette Copa America, Neymar (29 ans) a de nouveau été très bon contre le Pérou. Toutefois, l'attaquant du Paris Saint-Germain a fondu en larmes à l'issue de la rencontre. Il est deuxième au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de son pays, avec désormais neuf buts de moins que Pelé.

"Il est évident que pour moi c'est un grand honneur de faire partie de l'histoire de l'équipe brésilienne. Pour être tout à fait honnête, mon rêve a toujours été de jouer pour l'équipe nationale, de porter ce maillot. Je n'aurais jamais imaginé atteindre ces statistiques (68 buts marqués en 107 sélections, ndlr). Pour moi c'est même excitant, car j'ai traversé beaucoup de choses durant ces deux années qui sont très difficiles, compliquées, et ces chiffres ne sont rien. Le bonheur que j'ai de jouer pour le Brésil, de représenter mon pays, ma famille. Nous vivons une époque très inhabituelle partout dans le monde, pas seulement ici. J'espère que tous ceux qui aiment le football m'aiment. Nous sommes arrivés ici sans trop savoir ce qui se passait. Nous ne savions pas s'il y aurait la Copa America, ou non. Dès le début, nous avons beaucoup respecté nos supérieurs (la fédération et le gouvernement brésilien). On ne va jamais dire non au maillot de l'équipe nationale, il y a peu de temps j'ai été ému de dire ce que représente l'équipe nationale. Je ne dirai jamais non à mon pays. Être en désaccord ou avoir une opinion différente des autres je pense que c'est le respect de l'autre. Nous avons eu notre avis. Nous exprimons. Mais nous sommes ici. C'était très compliqué, difficile, mais la joie d'être sur le terrain pour l'équipe nationale existera toujours. Moi et notre groupe. Nous sommes heureux", a lâché Neymar.