Thiago Alcantara : "Je hais le foot moderne"

Le milieu de terrain de Liverpool et de l'Espagne fait partie des nostalgiques d'un foot à l'ancienne, avec plus d'espaces et sans le VAR.

Pour Thiago Alcantara (30 ans, 30 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison), le foot, c'était mieux avant. "Moi, je hais le foot moderne. On voit moins d'actions magiques. Mais parce que les joueurs sont plus rapides. Il n'y a plus besoin de faire autant de dribbles qu'avant, parce que les joueurs sont plus rapides, plus physiques. (...) Il y a aussi l'introduction du VAR... J'ai toujours été contre et j'aimerais qu'il n'y en ait plus", a lâché le milieu de terrain", lors d'un entretien accordé à L'Équipe.

"Ça t'enlève l'essence du jeu. Ça enlève la roublardise, la malice, qui fait partie du football - tant que tu ne fais du mal à personne, évidemment. On fait des erreurs quand on joue. Les arbitres doivent en commettre aussi, parce qu'ils sont humains. Sans cette roublardise, de nombreuses actions mythiques de l'histoire du foot n'auraient jamais existé", a conclu le joueur de Liverpool.