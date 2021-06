La Gantoise envoie Botaka, de retour de Charleroi, et Arslanagic dans le noyau B

À peine revenu du Sporting Charleroi, Jordan Botaka s'est vu signifier par Gand qu'il pouvait se chercher un nouveau port d'attache. Même chose pour Dino Arslanagic.

Het Laatste Nieuws nous apprend ce lundi que Dino Arslanagic (28 ans) et Jordan Botaka (27 ans) ont été placés dans le noyau B de La Gantoise. Pas vraiment une surprise pour ce dernier, de retour de son prêt au Sporting Charleroi et qui devrait trouver un nouveau club assez rapidement, même s'il est encore sous contrat jusqu'en 2024 chez les Buffalos.

Concernant Arslanagic, la mise à l'écart est plus surprenante, l'ancien du Standard ayant débarqué en provenance de l'Antwerp il y a un an. Il n'avait cependant pas du tout eu voix au chapitre en PO2, après avoir été titulaire une bonne partie de la saison. En plus de ces deux joueurs, le jeune Dylan Mbayo est lui aussi sur une voie de garage.