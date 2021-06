Un joueur espagnol répond aux propos virulents de Rafael van Der Vaart

Avec deux matchs nuls pour ses deux premiers matchs de l'Euro, l'Espagne pointe à la troisième place de son groupe et a du mal à prendre le meilleur sur ses adversaires.

L’Espagne développe un jeu peu flamboyant et peine à marquer. Rafael van De Vaart a d'ailleurs dézingué la Roja sur la chaîne néerlandaise NOS. Des propos qui ne sont évidemment pas passés inaperçus au sein de la sélection espagnole. Koke a tenu à lui répondre. "Il veut son moment de gloire. On aura peut-être cette phrase en tête, cela pourrait nous motiver un peu plus, surtout si on est amené à jouer contre les Pays-Bas", a confié le joueur de l’Atlético Madrid à la Cadena Cope.

Le Colchonero a ensuite taclé personnellement le Batave sur un ton ironique en évoquant la finale de la Coupe du Monde 2010, remportée par l'Espagne (1-0). "On le (Van der Vaart, NDLR) voit parfaitement en photo sur le but d'Iniesta en finale de la coupe du monde 2010". Sur le but victorieux d'Iniesta, Van der Vaart tente de tacler l'ancienne idole du Barça mais n'y parvient pas.