Officiel: Loïs Openda prolonge à Bruges, mais reste aux Pays-Bas

Loïs Openda évoluera encore en EreDivisie la saison prochaine.

C'est officiel: Loïs Openda et le CLub de Bruges ont décidé de prolonger leur aventure commune. Le jeune attaquant a signé un nouveau contrat, valable jusqu'au 30 juin 2024, avec les BLauw en Zwart. Mais il restera bien à Vitesse, où il est prêté pour la deuxième saison consécutive.

Après avoir fait ses débuts professionnels avec le Club (53 matchs, 5 buts, 4 assists entre 2018 et 2020), Loïs Openda avait été prêté à Vitesse la saison dernière et ça avait été une réussite. Finaliste de la Coupe des Pays-Bas et quatrième du championnat, le jeune Belge a inscrit 13 buts et distillé 5 assists en 38 matchs pour sa première saison aux Pays-Bas.