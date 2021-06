Après ses critiques, Rafael van der Vaart félicite l'Espagne : "Il semble que mes propos aient servi de motivation"

On a pu assister à une véritable démonstration de l'Espagne face à la Slovaquie, la Roja a étrillé son adversaire avec un succès 5-0 qui lui permet de terminer deuxième de son groupe et se qualifier pour les huitièmes de finale.

Les joueurs espagnols ont répondu aux critiques dont ils étaient victimes, notamment de la part de Rafael van der Vaart. L’ancien international néerlandais n'avait pas manqué de tacler la Roja. "L'Espagne est affreuse, affreuse. J'espère que nous les affronterons. Ils n'ont rien dans cette équipe. Ils ne font que passer d'un côté du terrain à l'autre, ils n'ont même pas un joueur qui sache faire une passe décisive."

Ce mercredi soir, Van der Vaart a salué la prestation de la Roja. "Il semble que mes propos aient servi de motivation à l’équipe espagnole. Bon match ce soir. Félicitations pour avoir atteint les huitième de finale", a écrit le Batave sur Twitter.

Looks like my words worked as motivation for @SeFutbol 😜 Good game tonight, congrats on reaching the knockouts 👏