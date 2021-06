Thomas Meunier préfère l'Euro à la Coupe du Monde : "C'est encore plus valorisant"

Pour Thomas Meunier, une victoire à l'Euro est plus gratifiante qu'une victoire à la Coupe du Monde. Le Belge souligne la plus forte concurrence en Europe.

Thomas Meunier a fait son choix. S'il devait choisir entre gagner l'Euro ou remporter la Coupe du Monde, le défenseur belge choisirait sans doute le premier. En effet, dans un entretien accordé à la RTBF, le joueur de 29 ans a affiché sa préférence pour le championnat d'Europe des nations.

Selon lui, le vieux continent reste l'élite du football mondial. "Gagner l'Euro, c'est encore plus valorisant que de gagner la Coupe du monde au vu des équipes et du niveau affiché. Gagner l'Euro, c'est comme être champion du monde. Les meilleures équipes sont européennes, les plus grands joueurs hormis le Brésil, tout se situe en Europe."

Mais le chemin est encore long pour les hommes de Roberto Martinez. La phase de groupes étant terminée, le tableau de la phase finale est désormais connu. Les Diables Rouges croiseront la route du Portugal en huitième de finale de la compétition. Avant de rêver plus grand, la Belgique devra donc l'emporter contre la Seleçao.