Un "thriller" et du "soulagement" pour Manuel Neuer

Le bateau allemand a tangué, mais n'a pas coulé contre la Hongrie.

Pendant près de 80 minutes, l'Allemagne a vu la porte de sortie se rapprocher, mercredi soir, à l'occasion de son dernier match de poules de l'Euro 2020. Menés à deux reprises, les Allemands ont finalement inscrit le but de la qualification à la 84e minute de jeu.

Et Manuel Neuer ne cache pas qu'il a eu chaud. "C'était un thriller et ça n'a pas été facile pour les nerfs, mais nous sommes soulagés d'avoir arraché le partage et la qualification", confie le portier allemand, cité par l'Equipe.

Place désormais à un choc pour la Mannschaft, qui se déplacera à Wembley pour affronter l'Angleterre en huitième de finale. "Ce sera un tout autre match, tout est possible et nous voudrons continuer notre chemin."