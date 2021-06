Des centaines de cas de Covid en Finlande au retour de Saint-Pétersbourg

Après les deux matchs de la Finlande à Saint-Pétersbourg, le pays est inquiet : de nombreux supporters sont revenus et ont été testés positifs au Covid-19.

La fête était belle pour les Finlandais à Saint-Pétersbourg, plusieurs milliers de supporters ayant assisté aux rencontres de leur équipe face à la Russie et la Belgique. Mais désormais, c'est l'inquiétude : de retour au pays, de nombreux cas de coronavirus, notamment du variant indien (dit "delta") qui explose en Russie, ont été détecté.

Les autorités finlandaises ont confirmé que plus d'une centaine de cas de Covid-19 avaient été détectés parmi les supporters testés dès leur retour, sur les plus de 3000 supporters rentrés via la frontière terrestre (et ce alors qu'en raison de complications, près de 800 n'ont pas pu être testés). Côté belge, c'est plus calme actuellement : si des cas de tests positifs, et donc de supporters coincés à Saint-Pétersbourg, nous sont parvenus, ils sont très isolés.