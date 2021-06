📷 Romelu Lukaku en Une de Vogue Italia, peignoir au dos et café à la main

Romelu Lukaku a été mis à l'honneur par le prestigieux magazine Vogue, dont il figure en Une de l'édition italienne, peignoir blanc et or au dos et café à la main.

Romelu Lukaku a conquis l'Italie, et le buteur des Diables Rouges semble avoir adopté le mode de vie transalpin, y compris l'amour de la mode. Il figure ainsi en Une du magazine très tendance L'Uomo de Vogue Italia, peignoir blanc et doré au dos, en caleçon et une tasse de café (certainement à l'italienne!) à la main. Le joueur de l'Inter est pour l'occasion habillé en Versace, marque au défilé de laquelle il avait récemment assisté à Milan. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Romelu Lukaku (@romelulukaku)