Officiel: Jack Hendry reste à Ostende

Au terme d'une folle saison avec le KV Ostende, Jack Hendry a décidé de s'engager avec le club côtier, comme il le confirme lui-même dans une vidéo publiée par le KVO sur les réseaux sociaux. Il a signé un contrat de trois ans avec les Kustboys.

Également passé par Dundee ou Wigan, Jack Hendry avait retrouvé le Celtic, son club formateur, en 2018, mais il n'a jamais vraiment percé à Glasgow. Prêté à Melbourne City la saison dernière, il a pris la direction d'Ostende où il a définitivement séduit: 30 matchs, deux buts et un assist, qui lui ont permis de retrouver la sélection écossaise, avec laquelle il a participé à l'Euro 2020.

, @Jack_Hendry2 geniet van vakantie na het EK met @ScotlandNT maar hij heeft ook een boodschap voor de @KustboysKVO !



"Jack is een absolute leider dus we zijn blij dat we hem nu definitief overnemen. We blijven druk bezig met een competitieve kern samen te stellen." - @GGanaye pic.twitter.com/ywJdWyqRo5