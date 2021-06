Axel Witsel évoque le tableau noir des Diables : "On doit passer par là"

Le tableau de la phase finale de l'Euro n'est pas clément avec la Belgique. Mais pour Axel Witsel, c'est un mal nécessaire pour aller au bout.

La Belgique ne sera pas épargnée. Au cours de la phase finale de l'Euro, les Diables Rouges croiseront la route des plus grandes nations du continent (Portugal, Italie, etc). La faute à une partie de tableau délicate. Dans des propos accordés à la RTBF, Axel Witsel s'est exprimé sur le parcours qui attend son équipe.

Pour le milieu de terrain du Borussia Dortmund, cette adversité est positive. "C’est une bonne chose qu’on puisse rencontrer une grosse nation directement. Si on regarde le tableau de notre côté, c’est un chemin qui est difficile mais pas impossible. À l’Euro 2016, en France, on a joué le Pays de Galles et on a été éliminé. Je pense qu’il ne faut pas trop réfléchir. Si on veut aller au bout on doit passer par là, par des moments comme dimanche où il faut tout donner pour battre des grosses nations."

Mais avant de se tourner vers la suite de la compétition, les hommes de Roberto Martinez devront se défaire du Portugal, champion d'Europe en titre. Pour rappel, la Belgique affronte la Seleçao ce dimanche soir, dans le cadre des huitièmes de finale de l'Euro. Rendez-vous à 21h pour suivre la rencontre des Diables Rouges.