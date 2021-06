Deschamps sait que les choses sérieuses commencent : "Tout peut changer par rapport aux poules"

La France entame les matchs à élimination directe ce lundi face à la Suisse. Peu brillante en poules, un peu comme ... en 2018, elle va devoir hausser son niveau de jeu.

Didier Deschamps le sait : la Suisse n'est pas un adversaire à sous-estimer. "J'ai beaucoup de respect pour cette équipe et pour le travail de Vladimir Petkovic. Elle est 13e au classement, a un trio offensif qui peut faire mal mais est aussi très complète", déclare le sélectionneur français en conférence de presse dans des propos relayés par L'Equipe. "Elle sait aller chercher haut mais aussi jouer en bloc bas si besoin est. Elle a une organisation qui a évolué".

La France, en tout cas, va probablement devoir montrer autre chose lors des matchs à élimination directe qu'en poules, un peu comme il y a 3 ans en Russie. "On a obtenu ce qu'on voulait, la première place, et maintenant on veut la qualification. On sait que les impressions du premier tour peuvent changer : il suffit de regarder l'Italie qui avait impressionné en poules et dont le 8e n'a pas été simple, pour ne pas dire compliqué".