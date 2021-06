La presse turque envoie un jeune buteur prometteur au Club de Bruges

Le FC Bruges tient-il l'un de ses renforts offensifs ? La presse turque en est persuadée ...

D'après notamment le média turc "Fanatik", le jeune attaquant Enis Destan (18 ans) serait en route vers le Club de Bruges. Les Blauw & Zwart auraient payé plus de 2 millions d'euros pour le talentueux buteur, qui évolue à Altinordu, en D2 turque, où il a scoré 12 buts la saison passée (en 26 matchs de championnat).

L'information est naturellement à prendre avec quelques précautions : on se souvient de certains transferts annoncés comme "faits à 100%" par la presse turque, parfois de mercato en mercato et au point qu'ils en sont devenus des blagues récurrentes entre supporters. Mais Destan semble être un vrai talent du football turc, et Bruges pourrait avoir besoin de sang frais à ce poste. Affaire à suivre.