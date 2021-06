Felice Mazzu revient sur la victoire face à Zulte : "C'était un bon test"

Hier, l'Union Saint-Gilloise s'est imposée contre Zulte Waregem, dans le cadre de son quatrième match de préparation. Felice Mazzu est revenu sur la large victoire de son équipe.

L'Union est en forme. Les Apaches ont remporté leurs quatre matchs de préparation jusqu'à présent. Hier, le champion de D1B a surtout montré de quoi il était capable face à une équipe de l'élite en balayant Zulte Waregem. L'entraîneur Felice Mazzu est revenu sur la rencontre dans des propos accordés au site officiel du club.

L'ancien T1 du Racing Genk semble satisfait de la performance de ses joueurs. "Cette première rencontre face à une équipe de D1A était un bon test. Je suis surtout très content de notre défense. Physiquement, on progresse et on avance également. Cependant, le travail continue. Mercredi, nous aurons une nouvelle rencontre amicale à disputer face à un adversaire de D1A."

En effet, dans quelques jours, l'Union Saint-Gilloise se mesurera au Standard de Liège, dans le cadre d'un match amical. Avec 100% de victoire, les hommes de Felice Mazzu arriveront en pleine confiance face à des Rouches qui ont mal débuté. Un rapport de force à suivre mercredi prochain à partir de 18h.