Kevin De Bruyne meilleur joueur de l'Euro ?

Kevin De Bruyne est en grande forme. En effet, selon WhoScored, l'international belge est le meilleur joueur de l'Euro sur la phase de poules. Avec un score de 8.84, il devance Cristiano Ronaldo (Portugal) et Frenkie De Jong (Pays-Bas). Son coéquipier Romelu Lukaku arrive en sixième position (voir ci-dessous).

🤝 The top 10 WhoScored rated players from the #EURO2020 group stage vs their @BetVictor prices for the Golden Ball award pic.twitter.com/FJAiTVD8b9