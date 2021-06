🎥 Quand Gareth Southgate manquait le tir au but décisif face à l'Allemagne en 1996

L'histoire est pleine d'ironie : demain, l'Angleterre reçoit l'Allemagne à Wembley, et Gareth Southgate sera sur le banc 25 ans presque jour pour jour après l'un de ses plus difficiles souvenirs en tant que joueur. Le 26 juin 1996, celui qui était à l'époque défenseur d'Aston Villa a en effet manqué le sixième tir au but des siens au terme d'un Allemagne-Angleterre en demi-finale de l'Euro, à ... Wembley. Les Anglais manquaient la finale chez eux.

Autant dire que Southgate aura à coeur de se rattraper en éliminant cette fois la Mannschaft et en emmenant l'Angleterre le plus loin possible dans cet Euro "à la maison".

