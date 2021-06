Vermaelen a évacué les doutes : "Il y en aura toujours, on ne s'en préoccupe pas"

Il n'a pas été élu comme tel, mais il est l'homme du match à nos yeux : Thomas Vermaelen se présentait devant la presse au lendemain de ce qui est peut-être son meilleur match en Diable.

Ce lundi était un jour de repos pour des Diables Rouges qui sortent d'un match très intense. "On en parle encore beaucoup aujourd'hui, ce match était très fort émotionnellement et on a savouré cette victoire, c'est nécessaire. C'est pour ce genre de matchs que vous jouez au football", se réjouit Thomas Vermaelen. "Maintenant, il faut se reconcentrer pour vendredi, car c'est un adversaire solide qui nous attend".

Solide, c'est ce qu'a été Vermaelen, et toute la défense belge sur laquelle planaient pourtant des doutes. "Des doutes, il y en aura toujours. On sait qu'il y en avait avant l'Euro et avant ce match, mais on ne se préoccupe pas de ça", relativise le joueur du Vissel Kobe. "On doit simplement se préparer au mieux. Le match d'hier était solide, pas toujours très beau mais on s'est battus jusqu'à la fin, ça donne un sentiment d'accomplissement".

© photonews

Thomas Vermaelen, lui, a fait taire les sceptiques, qui pointaient du doigt son âge ou le fait qu'il évolue au Japon. "Mon meilleur match ? Difficile à dire. Ca a aidé que moi, Jan et Toby sommes formés ensemble. On se connaît bien et on a joué des années ensemble en sélection. Si j'ai un secret pour mettre Ronaldo dans ma poche ? Non, pas en tant que tel, je me contente de préparer ces matchs comme n'importe quel autre, en regardant beaucoup de vidéos", explique-t-il, modeste.

"Je ne joue pas pour prouver aux gens qu'ils ont tort, de toute façon. Je joue pour gagner l'Euro avec la sélection, je donne mon maximum. Je me sens prêt à enchaîner. Après, on verra, j'aurai 36 ans", conclut Vermaelen.