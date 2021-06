L'Angleterre dompte l'Allemagne sans briller

Les Anglais ont fait preuve de beaucoup de réalisme face à des Allemands qui ont failli revenir au score sans le raté immanquable de Müller.

C'était une des grosses affiches de ces 8es de finale de l'Euro. Face à une Angleterre organisée et à domicile, les Allemands avaient à coeur de créer l'exploit malgré une phase de groupes difficilement négociée avec notamment une défaite contre la France et un match nul contre la Hongrie.

Dès le coup d'envoi de la rencontre, la Mannschaft décidait de mettre le pied au plancher en prenant le contrôle du ballon. Mais après le premier quart d'heure de jeu, les Anglais reprenaient l'ascendant et s'offraient même la première occasion du match via une frappe enroulée de Sterling bien déviée par Neuer (16e).

Neuf minutes plus tard, Maguire reprenait de la tête un centre de Trippier mais sans danger pour les Allemands. Peu après la demi-heure de jeu, c'était au tour de l'Allemagne de s'offrir sa première grosse occasion du match. Sur une belle passe en profondeur de Kai Havertz, Werner tentait de tromper Pickford en faisant passer le ballon entre ses jambes, en vain.

© photonews

Dans les toutes dernières minutes de la première période, Kane aurait pu ouvrir la marque après un petit cafouillage dans le rectangle allemand mais Hummels s'est montré plus prompt en sauvant le cuir presque sur la ligne.

Une deuxième mi-temps terne mais un quart d'heure de folie !

La seconde période fut beaucoup moins intense que la première. Malgré tout, Havertz s'offrait la possibilité de débloquer le tableau d'affichage sur une magnifique reprise de volée finalement déviée par Pickford. Puis, plus rien jusqu'à ce fameux dernier quart d'heure de folie.

A la 75e minute, Shaw offrait un magnifique centre à Sterling qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Sept minutes plus tard, Müller ratait l'immanquable. Suite à une perte de balle de Sterling, le joueur du Bayern se présentait seul devant la cage anglaise mais manquait complètement sa frappe.

A la 86e minute, Kane ne se faisait pas prier et crucifiait l'Allemagne en inscrivant le deuxième but de la renconte mais surtout son premier but à l'Euro.

© photonews

Sans briller, l'Angleterre se qualifie pour les quarts de finale et s'offre une voie royale vers la finale de cet Euro. Les Three Lions affronteront le vainqueur de la rencontre entre la Suède et l'Ukraine.