Cinq choses à savoir sur Taylor Harwood-Bellis, le nouveau défenseur d'Anderlecht

Dimanche, Taylor Harwood-Bellis a rejoint Anderlecht. L'anglais est prêté au RSCA pour l'exercice 2021/2022. Mais qui est-il ?

Taylor Harwood-Bellis est arrivé à Anderlecht dimanche dernier. Le jeune défenseur de 19 est prêté au Sporting jusqu'à la fin de la saison 2021/2022. Sous contrat avec Manchester City jusqu'en 2024, il va donc passer un an en Belgique pour s'aguerrir et accumuler de l'expérience. Voici cinq choses à savoir pour mieux le connaître.

Un talent made in City

Taylor Harwood-Bellis a rejoint l'académie de Manchester City en 2008, alors qu'il n'était âgé que de six ans. Le natif de Stockport a ensuite fait toutes ses classes chez les catégories de jeunes des Sky Blues. Il a notamment remporté la Premier League avec les moins de 18 ans et a atteint la finale de la FA Cup des jeunes en 2019. Sa première apparition en professionnel quant à elle remonte au 24 novembre 2019, contre Prestion, en League Cup. Il n'avait que 17 ans à l'époque.

L'Angleterre compte sur lui

Le droitier compte pas moins de 45 capes avec les sélections de jeunes des Three Lions (toutes catégories d'âge confondues). Annoncé comme un grand espoir du football anglais, il est également reconnu pour son leadership. Pour preuve, il a été capitaine à plusieurs reprises chez les U15, U16 et U17. Le Citizen a d'ailleurs porté le brassard lors de l'Euro des moins de 17 ans en 2019.

Au moins trois trophées à son palmarès

Malgré son très jeune âge, Taylor Harwood-Bellis compte déjà quelques trophées à son palmarès. Cette saison, il a par exemple été sacré champion d'Angleterre avec les U23 de Manchester City. Mais il a aussi remporté la League Cup à deux reprises avec les A, en 2020 et en 2021. En effet, le jeune anglais a participé au succès des hommes de Guardiola (180 minutes jouées en 2020, 114 en 2021).

Six mois convaincants en Championship

En janvier dernier, le joueur des Sky Blues a été envoyé en prêt du côté de Blackburn en Championship (deuxième division anglaise). Il s'est imposé dans le onze de base dès son arrivée, comme en témoignent ses 17 titularisations sur 20 possibles (un seul match manqué). Grâce à son apport, les Rovers ont terminé à la quinzième place en championnat à la fin de la saison (sur 24 équipes).

"Une attitude de guerrier"

À Manchester City, Taylor Harwood-Bellis a eu la chance d'évoluer sous les ordres de Pep Guardiola, l'un des meilleurs entraîneurs du monde. C'est d'ailleurs ce dernier qui a choisi de l'intégrer au groupe professionnel pour prendre part à la campagne de préparation en Chine au cours de l'été 2019. Quelques semaines plus tard, l'entraîneur catalan avait salué les performances de son jeune joueur. "Quand j'ai vu Taylor en Chine, je me suis dit 'wow, ce gars a un truc' (Manchester Evening News)". De son côté, Mowbray, l'un des scouts des Citizens, en dit plus sur son profil. "Taylor a un instinct défensif, une attitude de guerrier et c'est quelqu'un qui veut remporter les duels aériens et les tacles." Des qualités qu'il devra démontrer chez les Mauves la saison prochaine.