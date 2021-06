Cinq joueurs qui auraient mérité les quarts de finale

Les huitièmes de finale de l'Euro se sont terminés hier. Si la compétition a connu certains des plus beaux matchs de son histoire, elle a aussi perdu cinq des plus grands joueurs de son édition 2021.

Seize équipes engagées, huit qualifiées, huit éliminées. C'est la dur loi des huitièmes de finale de l'Euro. Depuis dimanche, et jusqu'à hier soir, plus de 200 joueurs ont été contraints de quitter la compétition. Parmi eux, certains auraient sans doute mérité d'y rester. Voici cinq hommes qui ont brillé jusqu'à leur sortie.

Cristiano Ronaldo, la légende perdue

Aujourd'hui, l'attaquant de la Juventus Turin est le meilleur buteur de l'Euro, avec cinq buts inscrits en quatre matchs joués. Finalement, une seule équipe lui a résisté : la Belgique. Face aux Diables Rouges, le Portugais n'a pas réussi à trouver la faille, tout comme le reste de ses coéquipiers (défaite 1-0). La Seleçao, championne d'Europe en 2016, laisse filer son titre. L'Euro, lui, perd une légende.

Georginio Wijnaldum, le capitaine rentre au port

Les Pays-Bas n'ont pas réussi leur Euro. Alors qu'ils s'étaient hissés à la première place du groupe C, avec trois victoires en trois matchs, les Oranges ont chuté au pire moment, face à la République Tchèque (défaite 0-2). Cette fois, la présence du milieu de terrain de Liverpool n'a pas suffi. Le capitaine, qui avait tant brillé durant la phase de poules, a laissé couler son navire. Il emporte son talent avec lui.

Robin Gosens, le piston frénétique

Sur le côté gauche d'une Allemagne endormie, le défenseur de l'Atalanta Bergame n'a pas manqué d'énergie. Multipliant les montées dans son couloir et les appels de balle tranchants, il a été l'un des rares joueurs à apporter de la folie dans le jeu de la Mannschaft. Sa performance XXL contre le Portugal (un but et deux passes décisives) a sans aucun doute marqué la phase de poules. L'Euro s'en souviendra.

Paul Pogba, le champion déchu

La France est tombée, et son leader avec elle. Lundi soir, les champions du monde en titre sont sortis par la petite porte face à la Suisse (défaite aux tirs au but). Pourtant, les Bleus ont toujours pu compter sur le talent de leur numéro 6, même dans les moments difficiles, comme en témoigne son but sompteux contre la Nati. Mais alors qu'il était dans une forme olympique, la Pioche ne frappera plus.

Emil Forsberg, le chef sans orchestre

Privée de Zlatan Ibrahimovic pour l'Euro, la Suède s'est reposée sur le talent d'un autre homme, en la personne d'Emil Forsberg. Auteur de quatre buts en trois matchs, le milieu de Leipzig a été décisif. Mais outre son bilan comptable, il a également brillé par ses inspirations et sa créativité. Mais malheureusement, le chef d'orchestre a rendu sa dernière note contre l'Ukraine.