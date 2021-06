Jason Denayer en contact avec deux cadors de Serie A

Alors qu'il arrivera en fin de contrat en juin 2022 avec l'Olympique Lyonnais, Jason Denayer aurait été approché par deux grands clubs italiens.

L'avenir de Jason Denayer est toujours aussi flou. À un an de la fin de son contrat, le défenseur belge ne sait toujours pas s'il jouera encore à Lyon la saison prochaine. S'il reste ouvert à l'idée d'une prolongation chez les Gones, il serait également en contact avec d'autres clubs, comme l'a confié son agent, Jesse De Preter.

En effet, dans un entretien accordé à Calciomercato, ce dernier a révélé l'intérêt de deux clubs de Serie A pour son joueur. "Il y a eu de nombreux contacts, avec la Roma et avec Naples. Il a un contrat qui expire en 2022. Pour l'instant, on ne ferme pas la porte à un avenir à Lyon. Il y a beaucoup d'intérêt de la part d'autres clubs mais nous sommes dans une situation particulière, à cause du Coronavirus."

En 2020/2021, Jason Denayer a disputé 33 matchs toutes compétitions confondues avec l'Olympique Lyonnais. Des performances qui semblent avoir taper dans l'oeil de plusieurs formations. De son côté, l'OL devra le prolonger ou s'en séparer cet été pour obtenir une indemnité de transfert. De quoi provoquer un départ du Diable Rouge ?