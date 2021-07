🎥 Vertonghen et Carrasco s'amusent à l'interview : "Yannick ferait un bon coach avec sa chance"

Jan Vertonghen et Yannick Carrasco se sont prĂȘtĂ©s au jeu d'une interview commune pour les camĂ©ras de la RTBF.

Les deux hommes doivent ainsi répondre à des questions et déterminer lequel des deux est le plus susceptible de faire quelque chose. On apprend ainsi, par exemple, qu'aucun des deux n'est un grand cuistot, que Carrasco est le meilleur danseur mais aussi, plus sérieusement, qu'aux yeux de Jan Vertonghen, son équipier serait un bon entraîneur. Pour des raisons sérieuses, mais aussi "parce qu'il a toujours de la chance, ça peut l'aider à gagner des matchs". Une vidéo à découvrir ci-dessous sur Auvio :