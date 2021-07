Amicaux : le Standard l'emporte; pluie de buts pour le Racing Genk

La préparation de nos clubs de JPL se poursuit, cette fois le Standard et Genk étaient à l'oeuvre cet après-midi.

On arrive doucement à la fin de l'Euro tout comme du début de la nouvelle saison de Jupiler Pro League. Le vendredi 23 juillet, Genk et le Standard donneront le coup d'envoi de la nouvelle saison.

Ce samedi, les deux formations étaient à l'oeuvre en amical. Pour le Standard, la campagne d'amicaux se poursuit et les Rouches sont venus à bout du Cercle qui ouvrait pourtant la marque par Scholaert (12e). Mais Dragus égalisait quatre minutes plus tard, suivi par Ngoy (18e) qui profitait d'une perte de balle pour mettre le Standard aux commandes.

Après le repos, Muleka (58e) crausait l'avance pour les Rouches, qui voyaient Kurt Mert réduire le score en fin de match pour le Cercle.

Genk de son côté à écrasé la modeste formation d'Eendracht Termien sur le score de 1-8. Plusieurs jeunes ont eu l'occasion de se montrer, notamment Diawara (doublé), Németh et Abid.

Le nouveau venu Kelvin John a également marqué son premier but, tandis que Cyriel Dessers (doublé) et le revenant Paintsil ont également fait trembler les filets.