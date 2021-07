Roman Yaremchuk veut croire à l'exploit contre l'Angleterre

Après avoir fait tomber la Suède au bout du suspense, l'Ukraine rêve désormais de croquer l'Angleterre.

Troisièmes de leur group avec seulement trois points, les Ukrainiens sont encore dans le tournoi après avoir passé l'obstacle suédois grâce à un but dans les toutes dernières minutes des prolongations.

Et ils veulent croire que l'exploit est possible contre l'Angleterre. "Chaque match est une finale. On peut assurément faire quelque chose de spécial contre l'Angleterre. Mais seulement si on se bat tous ensemble, C'est notre seule chance de faire douter cette équipe", estime Roman Yaremchuk.

UN avis que partage Ruslan Malinovskiy. "On a vu dans ce tournoi beaucoup de résultats qu'on n'attendait pas. Comme la Suisse contre la France, comme la République Tchèque contre les Pays-Bas. Cela montre que tout est possible et nous devrons aborder ce match contre l'Angleterre avec la bonne mentalité", insiste l'ancien Genkois.