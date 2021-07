Thibault De Smet de retour en Belgique: "Vivre de beaux moments avec les supporters"

Le latéral belge est de retour en Pro League et il attend beaucoup de sa saison au Beerschot.

Prêté par le Stade de Reims au Beerschot, Thibault De Smet est de retour en Pro League, un an après avoir quitté STVV. Et il a déjà eu le temps de faire connaissance avec ses nouveaux équipiers. "Dans une nouvelle équipe; le premier objectif est toujours de s'adapter. Mais je me suis très vite bien senti ici dans l'équipe et j'ai été bien accueilli", explique-t-il dans une interview accordée au média de son nouveau club.

Et après une saison assez pauvre à Reims, il n'a joué que huit matchs de Ligue 1, les ambitions de l'ancien Diablotin sont claires: "Je veux jouer le plus possible et aider l'équipe du mieux que je peux durant toute la saison. Et J'espère vivre de beaux moments en communion avec les supporters. Les retrouver va assurément nous donner un boost."