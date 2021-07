Officiel : le nouvel entraîneur de Christian Benteke est connu

Patrick Vieira est le nouvel entraîneur de Crystal Palace et de Christian Benteke.

Vieira était libre depuis son départ de Nice l'hiver dernier, le Français a signé pour 3 ans chez les 'Eagles' où il succède à l'emblèmatique Roy Hodgson : "Je suis ravi de recevoir cette opportunité de revenir en Premier League et de coacher ce grand club", a indiqué le Français suite à son officialisation.

L'ancien milieu de terrain devient le huitième entraîneur français de l'histoire de la Premier League, le second à avoir déjà évolué dans ce championnat en tant que joueur, après Rémi Garde.

𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘁𝗼 𝗣𝗮𝗹𝗮𝗰𝗲 🦅



We are delighted to confirm the appointment of Patrick Vieira as our new manager until 2024 ✍️#CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb