Leonardo Bonucci: "Nous aussi, on s'est moqué de Ciro Immobile"

Les images de Ciro Immobile ont amusé la toile, elles ont aussi fait sourire les Azzuri.

Ciro Immobile a marqué les esprits contre les Diables Rouges. Sur la phase du premier but, l'attaquant italien s'était écroulé dans le rectangle et est resté au sol jusqu'à ce que Nicolo Barella envoie le ballon au fond des filets de Thibaut Courtois, moment choisi par le buteur de la Lazio pour se relever et rejoindre ses équipiers pour célébrer le but d'ouverture.

"Un but fait oublier toutes les douleurs", s'est amusé son équipier, Leonardo Bonucci, avant de confirmer que dans le vestiaire italien, la phase avait valu quelques moqueries à Ciro Immobile. "C'est une bonne personne, un joueur correct. Certaines choses peuvent se passer sur un terrain. On en a ri aussi entre nous et on s'est moqué de lui."