🎥 L'Argentine en finale de la Copa America: le cinquième assist de Messi, les héros Martinez

Lionel Messi a distillé son cinquième assist du tournoi, mais ce sont Lautaro Martinez et Emiliano Martinez qui ont enfilé les costumes de héros argentins, la nuit dernière, en demi-finale de la Copa America.

Meilleur buteur (4 buts) et meilleur passeur de la Copa America, Lionel Messi a distillé son cinquième assist depuis le début du tournoi en offrant l'ouverture du score à Lautaro Martinez.

Et c'était la soirée des Martinez, côté argentin, contre la Colombie. Car c'est aussi Lautaro qui a transformé le dernier tir au but argentin, mais c'est surtout Emiliano Martinez qui a permis à l'Albiceleste de se hisser en finale. Le portier d'Arsenal a dégoûté les Colombiens en détournant trois tirs au but et il a d'ailleurs été élu homme du match à l'issue de la rencontre.