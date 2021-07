Puig sur le départ?

Le jeune milieu de terrain n'a pas eu beaucoup de temps de jeu sous Ronald Koeman.

Relativement peu utilisé par Ronald Koeman, Riqui Puig (21 ans, 24 apparitions et 1 but toutes compétitions pour la saison 2020-2021) s'accroche du côté du FC Barcelone. Alors qu'il n'est pas certain de rester, le milieu de terrain espagnol a tendu une perche à Manchester City, qu'il considère comme le seul club à pouvoir lui faire quitter la Catalogne.

"En raison du style de jeu et parce qu'il y a un entraîneur qui comprend le football comme moi, Manchester City. Mais pour le moment, je suis très bien à Barcelone et au Barça. Je n'ai pas l'intention de partir", a souligné le Blaugrana pour Mundo Deportivo. Sous contrat jusqu'en juin 2023, le jeune Barcelonais n'est pas certain d'obtenir un meilleur temps de jeu la saison prochaine.