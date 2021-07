Xavier Mercier récompensé pour sa brillante saison

Le capitaine des Louvanistes a réussi une superbe saison avec 15 assists délivrés, ce qui en fait le meilleur joueur français dans cet exercice en Europe.

Xavier Mercier a prolongé l'aventure du côté d'OHL. Le meneur de jeu a signé un contrat jusqu'en 2023 avec les Louvanistes.

"Je suis très heureux de pouvoir poursuivre mon aventure à l'OH Leuven. Je me sens vraiment chez moi ici. Sur et en dehors du terrain", a déclaré le Français âgé 32 ans. sur le site officiel du club "Les dernières semaines n'ont pas toujours été faciles avec le marché des transferts. Mais maintenant que je sais où se trouve mon avenir, je peux me concentrer pleinement sur la saison à venir."

La saison dernière, Mercier a marqué dix buts et délivré quinze passes décisives. Cela lui vaut le surnom de "Monsieur Assist". "La saison dernière a été ma meilleure. Pour cela, je dois remercier le staff technique et mes coéquipiers. Ils me donnent beaucoup de confiance. Je suis convaincu que je peux encore m'améliorer sous la direction de Marc Brys. Il sait parfaitement comment se jouer de moi. Je me rends également compte qu'il sera difficile de répéter ma grande saison. Pourtant, j'ai placé la barre très haut et je veux être au moins aussi performant que la saison dernière."

Le milieu offensif a dédié sa prolongation de contrat au préparateur physique Bart Van Lancker. "Il m'a toujours soutenu, même dans les moments difficiles. Tant à Courtrai qu'à Louvain, Bart a été très important pour ma carrière. Je lui dois beaucoup."