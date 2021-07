🎥 Le doublé de Daniel Perez contre Zulte Waregem

Daniel Perez a envoyé un message à ses concurrents offensifs du côté de Bruges, mercredi soir, en amical, contre Zulte Waregem. Monté au jeu dans la dernière demi-heure, il a répondu au but de Jelle Vossen, qui avait ouvert le score, en inscrivant un joli doublé. Deux buts qui ont permis à Bruges de disposer de Zulte Waregem (2-1).

It’s a goalscoring start to preseason for @9DanielPerez who nets 20 minutes after coming on in a friendly between Club Brugge and Zulte Waregem. The goal levels the game at 1-1. #venex pic.twitter.com/IeJdOyE4JX