Roberto Martinez met les choses au clair concernant son avenir à la tête de la Belgique

Le sélectionneur des Diables rouges s'exprime devant la presse pour la première fois depuis le retour des Belges.

"Beaucoup de choses ont été dites et écrites sur mon avenir", a lâché d'emblée Martinez, qui a immédiatement voulu mettre les choses au clair. "Ma concentration reste là où elle était : sur les Diables Rouges. Nous sommes très déçus du résultat de l'Euro mais on va se relever. Les prochains matchs arrivent pour la qualification pour le Mondial Qatar. Je suis concentré sur ces matchs et sur la Ligue des Nations", a souligné le Catalan.

"Il m'est difficile de parler de mon propre avenir, car nous voulons maintenir un environnement sportif de haut niveau. Dès que je sentirai que je ne pourrai plus rien apporter au football belge, je serai le premier à jeter l'éponge", a précisé Martinez