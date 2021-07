L'Euro de Joakim Maehle en 5 chiffres

Joakim Maehle a marqué l'Euro 2020 de son empreinte avec le Danemark. Voici cinq chiffres clés sur les performances de l'ancien joueur de Genk.

Joakim Maehle fait sans doute partie des grandes révélations de l'Euro 2020. L'ancien Belgicain a réalisé un formidable parcours avec le Danemark, mais son aventure a pris fin mercredi. Les Rød-Hvide se sont inclinés contre l'Angleterre, à Wembley, en demi-finale de la compétition (défaite 2-1). L'occasion de revenir sur l'Euro du numéro 5 danois à travers autant de chiffres et statistiques.

570 minutes

Joakim Maehle a pris part à l'intégralité des six rencontres de son équipe pendant l'Euro. Aligné dans le couloir gauche du 3-4-3 installé par le sélectionneur Kasper Hjulmand, il a successivement joué contre : la Finlande, la Belgique, la Russie, le Pays de Galles, la République Tchèque et l'Angleterre, sans jamais s'asseoir sur le banc de touche. Sur l'ensemble de la compétition, il a donc disputé 570 minutes, ce qui correspond à 100% de titularisation et 100% de minutes jouées.

2 buts (et une passe décisive)

Le joueur de 24 ans a trouvé la faille à deux reprises durant le tournoi. La première fois c'était contre la Russie, dans le cadre de la troisième journée du groupe B (victoire 1-4). La deuxième c'était face aux Pays de Galles, en huitième de finale (victoire 0-4). Il a également délivré une passe décisive à son coéquipier Kasper Dolberg au tour suivant, contre la Tchèquie (victoire 1-2). Joakim Maehle a donc été impliqué sur trois buts de son équipe, une preuve de son apport offensif.

Joakim Maehle has had more shots on target than any other Denmark player at Euro 2020 (7).



He’s also been directly involved in the joint most goals (3). ⚽️⚽️🅰️ pic.twitter.com/IFqKE6nETO — Squawka Football (@Squawka) July 3, 2021

27 dribbles tentés

Le défenseur de l'Atalanta Bergame est le deuxième joueur de l'Euro à avoir tenté le plus de dribbles (27), derrière l'Anglais Raheem Sterling. Il a réussi douze de ses tentatives et a échoué à quinze reprises, soit un taux de réussite d'environ 45%. À titre de comparaison, le droitier a réalisé plus de dribbles qu'Eden Hazard ou Yannick Carrasco (4.5 par match en moyenne), mais moins que Jérémy Doku.

Note WhoScored : 7.38

Selon WhoScored, Joakim Maehle a été le meilleur danois de l'Euro. En effet, le site britannique, qui calcule son indice de performance à partir d'un ensemble de chiffres et de statistiques, lui a attribué la note de 7.38, soit la plus élevée parmi celles des 21 joueurs de son équipe. Un élément de plus qui permet de souligner les très bonnes performances du principal intéressé au cours de la compétition.

307 jours

La première sélection du natif d'Østervrå avec les Dynamites danoises remonte au 5 septembre 2020. C'était face à la Belgique, en Ligue des Nations, il y a 307 jours. En moins d'un an, Joakim Maehle est donc passé du statut de novice, au niveau international, à celui d'étoile montante du football européen. Une belle prouesse.