Une légende du football portugais devient le président de Benfica

Arrêté mercredi et accusé de fraude fiscale et de blanchiment d'argent, le président de Benfica, Luis Filipe Vieira n'est plus le grand patron des Aguias.

Benfica a fait savoir que c’est désormais Rui Costa qui est le nouveau président du club lisboète via un communiqué. "Sport Lisboa e Benfica informe que, selon les termes stipulés dans les statuts et en vertu de la communication faite aujourd'hui par le président du conseil d'administration, Luis Filipe Vieira, le vice-président Rui Manuel César Costa, assume, avec effet immédiat, la présidence de Sport Lisbonne et Benfica, aux termes de l'alinéa a du numéro 3 de l'article 61 des statuts du Club."