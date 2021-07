🎥 Des supporters forcent l'entrée de Wembley sans ticket

À cĂŽtĂ© des scĂšnes enthousiastes autour de Wembley Ă l'approche de la finale de l'Euro, quelques supporters ont tentĂ© de forcer l'entrĂ©e et de pĂ©nĂ©trer dans l'enceinte du stade sans ticket.

Un certain nombre (assez important au vu des images) de supporters anglais ont forcé le barrage des stewards et pénétré dans l'enceinte de Wembley à quelques heures du coup d'envoi, sans ticket et malgré les tentatives de la sécurité de les arrêter de force. Des scènes qui contrastent avec l'ambiance survoltée qui règne à Londres alors que l'Angleterre s'apprête à disputer la finale de ce qui s'avère être "son" Euro face à l'Italie ...

People trying to get into Wembley without tickets pic.twitter.com/qwqWrXAUsc — FootballFunnys (@FootballFunnnys) July 11, 2021