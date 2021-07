Faïz Selemani plus que jamais sur le départ, les offres de Courtrai ont été refusées

Faïz Selemani ne va pas rester au KV Courtrai. L'attaquant comorien a refusé les offres de prolongation du club.

Sous contrat jusqu'en 2022, Faïz Selemani ne prolongera pas à Courtrai : l'attaquant de 27 ans devrait partir cet été. Contacté par nos soins, l'agent du joueur, Fouad Ben Kouider, a été très clair : la seule option est un transfert pour Selemani, arrivé en 2019 et depuis auteur de 11 buts en 41 matchs sous le maillot des Kerels.

Le buteur comorien ne manque pas d'options : suivi en France (il compte 74 matchs en Ligue 2 et 3 en Ligue 1), il peut également compter sur de l'intérêt dans le Golfe et en Turquie. Le KV Courtrai, de son côté, a multiplié les propositions, jugées insuffisantes par le joueur et son entourage. Une issue satisfaisant les deux parties devrait être trouvée dans les semaines à venir.