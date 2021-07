Sergio Ramos "N'a pas peur de la concurrence"

Sergio Ramos sait que Marquinhos et Kimpembe sont en place au PSG, mais bien évidemment, il n'a pas peut de se battre pour sa place.

Signé pour deux ans par le Paris Saint-Germain, le défenseur central Sergio Ramos (35 ans, 15 matchs et 2 buts en Liga pour la saison 2020-2021) va se retrouver en concurrence avec Presnel Kimpembe et Marquinhos pour un rôle de titulaire si l'entraîneur Mauricio Pochettino conserve un système à 4 défenseurs. Devant les médias ce mardi, l'Espagnol s'est livré sur cette situation.

"Personne n'est indiscutable. La place se gagne sur le terrain. La concurrence rend les joueurs meilleurs. Si c'est à moi d'aller sur le banc, je devrai travailler plus pour convaincre l'entraîneur. La saison est longue, tout le monde doit maintenir un bon état de forme. C'est bien de faire tourner l'équipe pour maintenir une bonne fraîcheur. Marquinhos et Kimpembe sont de bons défenseurs en France, au Brésil et au PSG. Le système viendra de l'entraîneur. On ne peut pas toujours jouer de la même manière. Même si c'est un système qui ne m'est pas habituel, je suis prêt à m'adapter", a assuré Ramos.