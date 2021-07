Genk ferme la porte aux départs, sauf pour deux joueurs

Genk est parvenu, malgré le Covid-19, à maintenir ses finances dans le vert. Pas besoin, donc, de vendre côté limbourgeois et les départs seront limités, sauf surprise, à deux joueurs en cas d'offre satisfaisante.

Genk a fermé la porte à la plupart des transferts sortants cet été : le Racing veut conserver son groupe quasi-intact afin de travailler dans la continuité en vue du championnat et de l'Europe, et peut se le permettre grâce à son budget dans le vert. Daniel Muñoz, après sa belle Copa America, intéressait des clubs mais chaque offre a été refusée.

D'après le Belang van Limburg, les deux seuls joueurs ayant reçu leur bon de sortie en cas de belle offre sont Paul Onuachu et Jhon Lucumi. Si possible, Genk aimerait cependant les conserver pour les préliminaires de Ligue des Champions - plus longtemps serait évidemment l'idéal, mais l'intérêt risque de se faire concret, notamment pour le meilleur buteur de D1A.