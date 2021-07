La Sociedad espère une prolongation d'Adnan Januzaj

Un nouveau contrat pour Adnan Januzaj? C'est le souhait clairement affiché par la Real Sociedad.

Il ne reste que douze mois de contrat à Adnan Januzaj à la Real Sociedad. Et si certaines rumeurs ont fait état d'un possible départ, les intentions du club basque sont claires: conserver l'ailier belge et même lui faire signer une prolongation.

Comme le confirme le Président de la Real, Jokin Aperribay, dans un entretien accordé à Januzaj salga, queremos que renueve"">AS. "Nous avons déjà discuté avec son agent, mais nous n'avons pas encore commencé à négocier. Mais nous aimerions qu'il renouvelle son contrat et on espère que cela arrivera."