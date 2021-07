Officiel : Un ancien joueur du Club de Bruges rejoint l'Olympique de Marseille

L'OM poursuit son mercato estival. Après avoir bouclé le recrutement de Mattéo Guendouzi (Arsenal), Gerson (Flamengo), Konrad de la Fuente (FC Barcelone), Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund), Pau Lopez (AS Roma) et Cengiz Ünder (AS Roma), le club phocéen enregistre une nouvelle recrue.

L'ancien joueur du Club de Bruges Luan Peres rejoint l'Olympique de Marseille où il a paraphé un contrat de 4 ans. Le club phocéen a déboursé 5,2 millions d'euros pour s'offrir le défenseur central brésilien de Santos. "L'Olympique de Marseille est parvenu à un accord avec le club de Santos pour le défenseur brésilien, Luan Peres. Après le succès de sa visite médicale, Luan s'est engagé avec le club olympien pour quatre saisons. Il est la huitième recrue olympienne de ce mercato estival 2021". ┈┈┈┈╭╯╰╰╰╰╰╮┈┈┈

