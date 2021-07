Un cadre de Feyenoord proche du grand rival, l'Ajax : "Remporter des titres"

Steven Berghuis quitte Rotterdam pour l'Ajax.

Le transfert de Steven Berghuis risque de faire parler du côté des supporters de Feyenoord, qui voient un joueur clé partir renforcer le grand rival.

Il reste encore des dernières formalités à régler, mais les deux clubs ont déjà annoncé le transfert de l'ailier, qui s'engage pour quatre ans avec le club d'Amsterdam.

L'Ajax sera ainsi son septième club après des passages à Go Ahead Eagles, Twente, VVV, l'AZ, Watford et Feyenoord.

"J'ai 29 ans et voulais franchir une nouvelle étape. Ce qui est important, c'est que je veux me développer davantage. Lorsque j'ai choisi mon nouveau club, je cherchais à combiner le fait de jouer pour remporter des titres, de jouer la Champions League et de pouvoir rester compétitif pour l'équipe nationale. À l'Ajax, je pense que tous les ingrédients sont réunis pour que cela se concrétise", a expliqué le joueur dans des propos repris par Soccernews NL.